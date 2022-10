🎥 Rondje NBA: De LA Lakers vegen de 0 weg en retireren het nummer van een legende, Luka Doncic kent weer een begenadigde dag

De LA Lakers hebben hun 1e wedstrijd van het seizoen gewonnen. Zij waren het laatste team die nog geen wedstrijd hadden gewonnen. Verder was er weer een straffe prestatie van Luka Doncic.

Voor hun 6e wedstrijd speelden de LA Lakers tegen de Denver Nuggets. Tegen de ploeg van tweevoudig MVP Nikola Jokic probeerden ze hun 1e wedstrijd van het seizoen te winnen.

De Nuggets hadden de beste start, maar daarna namen de Lakers het over. Bij de rust stonden ze voor. De Nuggets kwamen in het 3e quarter na een 9-19-tussenspurt weer op voorsprong, maar de Lakers herstelden snel. In het 4e quarter controleerden ze de wedstrijd uit: 121-110.

LeBron James had 26 punten en 8 assists. Anthony Davis pakte uit met 23 punten en 15 rebounds. Ook Russell Westbrook die al veel kritiek kreeg, speelde een belangrijke rol met 18 punten, 8 rebounds en 8 assists. Ook waren de Lakers eens efficiënt achter de driepuntlijn. Ze shotten 43,4% van hun driepunters binnen.

In de marge van de match was er ook een speciaal moment. Het nummer 99 van George Mikan werd uit de roulatie genomen. Mikan was de allereerste superster in de NBA en was de bepalende speler bij de Lakers (toen nog in Minneapolis, red.) toen ze hun 1e 5 titels wonnen.

De Dallas Mavericks wonnen van de Orlando Magic met 114-105. Doncic leidde zijn ploeg naar de overwinning. Bij de rust had hij al 30 punten. Hij sloot uiteindelijk met 44 punten af. Ook gaf hij 5 assists en had hij geen enkel balverlies.

Voor de Golden State Warriors was er opnieuw een nederlaag. Ze verloren met 128-114 op het veld van de Detroit Pistons. Cade Cunningham leidde zijn ploeg met 23 punten, 10 rebounds en 9 assists naar de overwinning. Bij de Warriors kregen Stephen Curry (32 punten) en Jordan Poole (30 punten) te weinig hulp.

DE ANDERE UITSLAGEN VAN AFGELOPEN NACHT

San Antonio Spurs - Minnesota Timberwolves: 107-98

LA Clippers - New Orleans Pelicans: 91-112

Boston Celtics - Washington Wizards: 112-94

Cleveland Cavaliers - New York Knicks: 121-108

Phoenix Suns - Houston Rockets: 124-109