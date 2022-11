🎥 Zorgen bij de Brooklyn Nets: op het veld draait het vierkant, Steve Nash ontslagen en Kyrie Irving zorgt weer voor controverse

Nog voor het seizoen begon waren er al problemen bij de Brooklyn Nets. Kevin Durant wou weg, maar wou dan opeens weer blijven. Tegelijk ging hij in de clinch met het sportieve beleid en head coach Steve Nash. Het wou niet meer met hen samenwerken.

Het was wachten vooraleer het tijdens het seizoen zou ontploffen. Dat lijkt begin november al te gebeuren. Nog voor de wedstrijd tegen de Chicago Bulls werd Nash alsnog ontslagen. Op dat moment hadden de Nets 2 wedstrijden gewonnen en 5 verloren.

The Brooklyn Nets and Head Coach Steve Nash have agreed to part ways. https://t.co/4nA3GbUk1T

De Nets hebben mogelijk al een opvolger klaar. Ime Udoka zou volgens Adrian Wojnarowski de volgende coach worden. Bij Udoka is er wel enige controverse. De trainer van de Boston Celtics werd door zijn club tijdens het tussenseizoen voor een jaar op non-actief gezet. Dat vanwege grensoverschrijdend gedrag.

Ook zorgde Kyrie Irving een paar dagen geleden opnieuw voor controverse. Hij maakte op Instagram propaganda voor een antisemitische film. Vorig seizoen speelde hij een groot deel van de wedstrijden niet, omdat hij zich niet wou laten vaccineren.

Tegen de Bulls leken de Nets te gaan winnen. Een groot deel van de wedstrijd stonden ze voor, maar in het laatste quarter ontbond Zach Lavine zijn duivels. HIj scoorde dan 20 van zijn 28 punten. Zo leidde hij de Bulls naar de overwinning: 99-108.

Zach LaVine dropped 20 PTS in Q4 to lead the @chicagobulls to victory in Brooklyn 🔥



He had 29 PTS, 4 REB, 5 AST overall pic.twitter.com/H9LuTCfJgx