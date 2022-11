De Antwerp Giants laten na de rust de zege nog uit hun handen glippen

De Antwerp Giants hebben voor de 3e keer in de groepsfase van de Europe Cup verloren. Het Oostenrijkse Gmunden won.

Voor hun 4e wedstrijd in de groepsfase van de Europe Cup speelden de Antwerp Giants thuis tegen het Oostenrijkse Gmunden. In Oostenrijk hadden ze met 88-92 gewonnen.

Eerst zag het ernaaruit dat de Giants ook in eigen huis zouden winnen. Bij de rust hadden ze een voorsprong van 13 punten. In het 3e quarter lieten ze al wat van hun pluimen zien en in het laatste quarter stortten ze volledig in. De Giants verloren uiteindelijk met 87-90. Upshaw was met 17 punten topscorer bij de Giants.

Na 4 wedstrijden en 3 nederlagen staan de Giants 3e in hun poule. Enkel de top 2 gaat naar de 2e groepsfase.