🎥 Van topteams begaan enkel Boston en Philadelphia uitschuiver in NBA, Leuven wint in de BNXT League

Verschillende topteams zijn in actie gekomen in de NBA. Enkel Boston en Philadelphia begingen een uitschuiver. In België werd woensdagavond één wedstrijd gespeeld.

De terugkeer van Garland maakte Cleveland een nog lastigere tegenstander en dat moest Boston aan de lijve ondervinden. De Celtics hadden de kans om 'at the buzzer' te winnen, maar het shot van Brown - voorts wel goed voor 30 punten - ging er niet in. Na een verlenging was het Cleveland dat kon triomferen met 114-113. Philadelphia kon het in eigen huis niet zo spannend maken en ging met 111-121 onderuit tegen Washington.

Andere ploegen van wie verwacht mag worden dat ze bovenaan eindigen, brachten hun opdracht wel tot een goed einde. De LA Clippers gingen winnen in Houston met 101-109. Milwaukee blijft ook winnen en hakte Detroit in de pan met 116-91.

In de BNXT League is al een vooruitgeschoven duel van de vijfde speeldag afgewerkt. Leuven Bears ontving Brussels en bleek ruimschoots de betere van zijn tegenstander. De 22 punten van Jordan Skipper-Brown zette Leuven op weg naar een comfortabele overwinning. Het werd in de Sportoase 69-53. De andere matchen van deze speeldag komen vanaf vrijdag aan bod.