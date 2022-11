Kangoeroes Mechelen heeft de smaak helemaal te pakken in Europa en leeft zich uit tegen rode lantaarn

Kangoeroes Mechelen geniet met volle teugen van zijn avontuur in Europa. Het had de smaak helemaal te pakken tegen de rode lantaarn in zijn groep.

Rilski staat op de laatste plaats in groep E in de FIBA Europe Cup. Een zwak Rilski, een sterk Mechelen en dan krijg je een groot verschil. Na een briljant eerste kwart had Kangoeroes zijn tegenstander eigenlijk al helemaal tegen het canvas geslagen: 34-15.

DOORDUWEN IN DERDE KWART

In het tweede kwart dikte de Mechelse bonus nog met enkele puntjes aan, maar in het derde kwart werd het gaspedaal pas echt nog eens ferm ingeduwd. Loubry (foto) deelde in de vreugde met 17 punten, Foerts deed in deze wedstrijd nog beter met 29 punten.

In het slot liet Mechelen Rilski wel nog wat dichterbij komen. Dat deed niets af aan de klinkende overwinning: 105-74 was de eindscore. Mechelen deelt de eerste plaats in de poule met Oradea, al hebben de Roemenen wel een licht beter saldo. Met drie zeges in vier matchen kan Kangoeroes in Europa alvast een prima bilan voorleggen.