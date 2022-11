Ook NBA-commissioner kan niet lachen met antisemitische keuze van Irving: "Teleurgesteld en zal met hem praten"

Adam Silver, de grote baas van de NBA, heeft weeral een brandje te blussen. Al is het deze keer wel een vrij grote, want Kyrie Irving - de laatste jaren een echt probleemkind - deelde een link naar een antisemitische film. En dat ligt heel gevoelig in Amerika.

Silver sprak zich dan ook meteen uit over de situatie. Irving is intussen door zijn team, de Brooklyn Nets, voor minstens vijf matchen geschorst zonder loon. “Kyrie Irving heeft de roekeloze beslissing genomen om een link te plaatsen naar een film met zeer aanstootgevend antisemitisch materiaal." "Hoewel we het waarderen dat hij ermee instemde om samen te werken met de Brooklyn Nets en de Anti-Defamation League om antisemitisme en andere vormen van discriminatie te bestrijden, ben ik teleurgesteld dat hij geen onvoorwaardelijke verontschuldiging heeft aangeboden en meer specifiek de verachtelijke en schadelijke inhoud aan de kaak heeft gesteld. in de film die hij koos om te publiceren. Ik zal Kyrie de komende week persoonlijk ontmoeten om deze situatie te bespreken.”