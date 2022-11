Na schorsing van zijn club zet nu ook Nike samenwerking stop met Kyrie Irving na delen antisemitische docufilm

Vrijdag had zijn club Brooklyn Nets hem al vijf wedstrijden geschorst, nu trekt ook Nike zijn handen of van Irving.

Hoewel hij een ster is in de NBA en belangrijk is voor de Brooklyn Nets had Kyrie Irving zich alweer in een slecht daglicht geplaatst. Eerder had hij ook beweerd dat de aarde plat is en sprak hij zich ook openlijk uit tegen het coronavaccin.

Deze week deelde hij progaganda voor een antisemitische docu. De Brooklyn Nets schorsten hem al voor vijf wedstrijden en trokken zijn loon in nadat hij weigerde zich te excuseren. Nu trekt ook Nike zijn handen af van de Amerikaan.

"Bij Nike vinden we dat er geen plaats is voor haatdragende taal en we veroordelen elke vorm van antisemitisme. We zijn diep teleurgesteld door de situatie en de gevolgen voor iedereen", klinkt het. Een schoen van Irving en Nike, de Irving 8, wordt ook geschrapt. Die had op 8 november moeten uitkomen. Irving kreeg naar schatting zo'n 11 miljoen dollar aan sponsorgeld per jaar van Nike.