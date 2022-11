De assistent-bondscoach neemt het de komende maand bij de Belgian Cats over

Rachid Meziane zal het bij de Belgian Cats de komende maand overnemen. Hij was assistent-bondscoach onder de ontslagen Valéry Demory.

Eind oktober werd Valéry Demory als bondscoach van de Belgian Cats ontslagen. Sindsdien is de Belgische bond op zoek naar een opvolger. De tijd dringt, want er zijn eind november 2 kwalificatiewedstrijden voor het EK 2023.

Voorlopig rekenen ze op de Fransman Rachid Meziane. Hij was onder Demory als assistent-bondscoach. Daardoor kent hij de speelsters goed.

"Meziane neemt in 1e instantie de coaching bij de Cats in de 2 volgende EK-kwalificatiewedstrijden over. Die zijn op 24 november (Noord-Macedonië) en op 27 november (Bosnië en Herzegovina) in de Sportoase van Leuven", aldus de Belgische basketbalbond.

Het is nog niet zeker wat er nadien zal gebeuren. Het kan zijn dat Meziane bondscoach blijft, maar afgaande op de mededeling is het mogelijk dat het tijdelijk is.