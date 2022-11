BNXT League: thriller in Aalst, Oostende en Spirou Charleroi met ruime zeges

In de BNXT League stonden en er zondagmiddag 3 Belgische wedstrijden op het programma. Tussen Okapi Aalst en de Antwerp Giants werd het een thriller. Oostende en Spirou Charleroi kenden een gemakkelijke zege.

Okapi Aalst kreeg het bezoek van de Antwerp Giants. Ze gingen op zoek naar hun 3e overwinning op rij. Daarvoor moesten ze tot het gaatje gaan. Het werd een heuse thriller. Uiteindelijk won Okapi met 78-76. Voor de Giants was het al de 3e nederlaag op rij.

Oostende moest naar Neder-Over-Heembeek. Daar speelden ze tegen Brussels. Oostende had er veel zin in en ze overklasten Brussels in de 1e helft compleet. Bij de rust stond het 32-67. Na de rust controleerden ze de partij en het werd uiteindelijk 84-115. Oostende werkte af aan 72% en shotte 18 driepunters binnen. 7 spelers eindigden in de dubbele cijfers.

Ook in Bergen tegen Spirou Charleroi was er een demonstratie van de uitploeg. Spirou scoorde aan de vlotte band en shotte 15 driepunters binnen. Ze wonnen uiteindelijk de partij met 66-102. 6 spelers eindigden in de dubbele cijfers bij Spirou.

In de stand staan Oostende en Charleroi samen met Kangoeroes Mechelen bovenaan. Elk hebben ze 4 overwinningen, maar Charleroi heeft een extra verliespartij. Okapi zet zijn opmars in het klassement verder en komt bij Bergen. Brussels en de Giants blijven achterin bengelen.