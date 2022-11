Team Antwerp verliest van olympisch kampioen in finale in Saoedi-Arabië

Team Antwerp nam dit weekend deel aan de 3X3 Neom Super Quest in Saoedi-Arabië. Het team bestond uit Raf Bogaerts, Thibaut Vervoort, Dennis Donkor en Bryan De Valck. De Belgen wonnen eerst hun kwartfinale van Jeddah uit Saoedi-Arabië met 21-15. Daarna werd er ook in de halve finale gewonnen van het Poolse Warschau met 16-10. In de finale was olympische kampioen Riga uit Letland de tegenstander. De Letten stonden bijna de hele match op voorsprong, maar het team uit Antwerpen kon toch nog terugkomen tot 16-16. De ploeg uit Riga sloeg dan nog eens toe en won met 21-17. Team Antwerp neemt als verliezend finalist 5.000 dollar mee naar huis, Riga wint 10.000 dollar.