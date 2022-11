🎥 LA kan niet vieren: Clippers schuiven uit tegen Utah, Mitchell verzorgt de show tegen de Lakers

Het is tot dusver geen topseizoen in LA. Zowel de Clippers als de Lakers hebben opnieuw een nederlaag geleden.

Vooral van de Clippers werd wel wat verwacht dit seizoen, maar voorlopig komen ze niet onder stoom. Dat ligt nochtans niet aan Paul George, die tegen Utah goed was voor 34 punten. Utah ving dat op als collectief en had nog een sterke eindsprint in huis in het vierde kwart. Dat hielp de Jazz, dat het verrassend goed doet in het seizoensbegin, aan een 102-110-zege.

De problemen van de Lakers zijn inmiddels wel bekend. Aan LeBron James om het huis overeind te houden. Die probeerde dat tegen Cleveland met zijn 27 punten, maar bij de bezoekers scoorde Donovan Mitchell (33 punten) nog vlotter. Die vormde weer een sterk duo met Garland: samen namen ze 57 punten voor hun rekening. Aan het eind was dat net genoeg om de Cavs de overwinning te schenken: 110-114.

Er stonden voorbije nacht nog twee andere wedstrijden op het programma in de NBA. Toronto haalde het van Chicago met 113-104. Memphis was in eigen huis dan weer te sterk voor Washington met 103-97.