De Belgian Cats nemen na meer dan 100 caps afscheid van assistent-coach Pierre Cornia

Een dag na de aanstelling van Rachid Meziane als bondscoach voor de maand november, is er opnieuw een wissel in de coaching staff van de Belgian Cats. Pierre Cornia neemt na 7 jaar als assistent afscheid.

Momenteel is Pierre Cornia actief als coach van de Luik Panthers. Op de website van de club reageerde hij op zijn afscheid.

"Ik respecteer de keuzes die bij de keuze van de nieuwe coach gemaakt zijn, maar ik trek de conclusies die op mijn niveau nodig zijn", staat er te lezen. "Ik ga niet boos weg. Tijdens de 7 jaar dat ik assistent was, heb ik de opkomst van de Cats van dichtbij meegemaakt. Ik heb veel geleerd en had een geweldige tijd in mijn rol met Philippe Mestdagh."

"Zonder het nationale team zou ik niet de coach zijn die ik nu ben", ging Cornia verder. "Door deze beslissing ben ik meer beschikbaar voor mijn gezin en mijn club. Er wordt in alle rust een bladzijde omgeslagen. En ik zal de nationale ploeg op afstand blijven volgen en steunen."

Sinds 2015 was Cornia assistent-coach van de Belgian Cats. In totaal zat hij bij 107 wedstrijden op de bank. Hij maakte de Spelen in Tokio mee. Ook zag hij de Cats een 4e plaats op het WK in 2018 en een 5e plaats op het WK in 2022 behalen. Op het EK in 2017 en 2021 pakten ze brons.