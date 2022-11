šŸŽ„ Tal van topteams in actie: Embiid domineert en Paul geblesseerd in Philly-Phoenix, Milwaukee verliest voor het eerst

Philadelphia, Phoenix, Milwaukee en nog tal van andere topteams kwamen in actie in de NBA de voorbije nacht. Het programma was dan ook goedgevuld.

Philadelphia-Phoenix was op het eerste zicht de affiche om het meest naar uit te kijken. Bij de thuisploeg keerde Embiid terug nadat hij drie wedstrijden miste door ziekte en de center trakteerde de fans op 33 punten en 10 rebounds. Phoenix zag Chris Paul dan weer in het tweede kwart het terrein geblesseerd verlaten. Het kon Philadelphia dan ook niet echt bedreigen: eindstand 100-88. Milwaukee had tot dusver nog altijd niet verloren dit seizoen, maar aan die reeks kwam na negen zeges op rij een einde. En dat uitgerekend tegen een Atlanta dat met Trae Young een belangrijke speler miste. De rest van de ploeg zette dan maar een tandje bij en kende weinig problemen met Milwaukee, dat met een 117-98-nederlaag naar huis moest. Hoe verging het de andere ambitieuze teams? Wel, Boston ging nipt winnen in Memphis met 106-109. Brooklyn is weer een uitschuiver rijker na een bezoek aan Dallas (96-94). Golden State heeft wel nog eens een zege kunnen boeken, al moest het hiervoor knokken tegen Sacramento (116-113). Ook spannend was het bij de LA Clippers: die bleken wel in staat om Cleveland te vloeren met 119-117.