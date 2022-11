Brittney Griner naar een Russische strafkolonie overgeplaatst

Britney Griner is naar een Russische strafkolonie overgeplaatst. Dat hebben haar advocaten bekendgemaakt.

Sinds februari zit Brittney Griner al in een Russische gevangenis. Ze werd met een flesje cannabisolie betrapt. Dat is legaal in de VS, maar niet in Rusland. In augustus werd ze daarvoor veroordeeld voor 9 jaar cel.

Haar advocaten maakten bekend dat Griner naar een strafkolonie werd overgeplaatst. De advocaten en familie weten nog niet precies waar. "We gaan daarover een e-mail krijgen en dat kan zo'n 2 weken duren", klinkt het.

In een strafkolonie zouden de omstandigheden nog zwaarder zijn dan in een Russische cel. "Elke minuut dat Griner onterecht opgesloten is, is een minuut te veel", aldus het Witte Huis. "We blijven hard werken om haar vrij te krijgen."