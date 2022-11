Heeft Kyrie Irving nog een toekomst in de NBA?

Kyrie Irving zorgde dit seizoen opnieuw voor controverse. Momenteel is hij voor 5 wedstrijden geschorst.

Nog zeker tot en met zondagavond zal Kyrie Irving niet tijdens een NBA-wedstrijd van de Brooklyn Nets te zien zijn. Althans op het veld. Dat komt door een schorsing van 5 wedstrijden nadat hij reclame voor een antisemitische film had gemaakt. Die schorsing kan daarna nog verlengd worden, want hij moest aan een aantal voorwaarden voldoen. Ook brak Nike ondertussen met Irving. Ze zullen zijn schoenen dus niet meer verkopen.

Sources: Nets have delivered Kyrie Irving six items he must complete to return to team:



- Apologize/condemn movie

- $500K donation to anti-hate causes

- Sensitivity training

- Antisemitic training

- Meet with ADL, Jewish leaders

- Meet with Joe Tsai to demonstrate understanding — Shams Charania (@ShamsCharania) November 6, 2022

Het was trouwens niet de 1e keer dat Irving voor de nodige controverse zorgde. Vorig seizoen speelde hij een groot deel van het seizoen niet, omdat hij weigerde gevaccineerd te worden. Hij gelooft immers niet in het vaccin. Ook is hij een complotdenker en zei hij ooit dat de aarde plat is.

Met zo veel controverse kan je je afvragen of Irving nog een toekomst in de NBA heeft. Het hele antisemitismeverhaal is mogelijk de druppel die de emmer doet overlopen, want de NBA wordt gezien als een heel progressieve organisatie die tegen elke vorm van haat en discriminatie is. Recent waren er ook al Ime Udoka en Joshua Primo. Udoka werd vanwege grensoverschrijdend gedrag voor bij de Boston Celtics voor een jaar geschorst. Primo werd bij de San Antonio Spurs voor dezelfde reden ontslagen.

SPORTIEVE

Ook is er het sportieve aspect bij Irving. In 2016 haalde hij nog de titel bij de Cleveland Cavaliers, maar daarna is hij niet helemaal de speler meer die hij was. Hij maakte zich bij de Celtics onmogelijk en ging in conflict weg. Daarna volgden de Nets en dat zorgde zowel op als naast het veld voor heel wat controverse. Hij laat regelmatig nog zijn uitzonderlijke talent zien, maar het is maar de vraag of hij dat zelfs dit seizoen nog zou kunnen doen.