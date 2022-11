Selectie Belgian Cats van de nieuwe bondscoach voor de volgende EK-kwalificatiewedstrijden bekend

De Belgian Cats spelen eind november 2 EK-kwalificatiewedstrijden. Basketball Belgium heeft de selectie bekendgemaakt.

Voor de 2 EK-kwalificatiewedstrijden rekent de nieuwe bondscoach Rachid Meziane onder meer op Emma Meesseman en Julie Allemand. Meesseman maakt bij Fenerbahçe komende week na haar kuitblessure haar comeback. Julie Allemand revalideert op dit moment nog volop na een enkelblessure. Over 14 dagen zal het duidelijk worden of ze effectief in actie zal komen.

Verder bestaat de selectie uit Julie Vanloo, Elise Ramette, Hind Ben Abdelkader, Maxuella Lisowa , Heleen Nauwelaers, Antonia Delaere, Laure Resimont, Becky Massey, Nastja Claessens, Billie Massey, Morgane Armant, Serena-Lynn Geldof, Kyara Linskens en Ine Joris. Die laatste kampt momenteel met een scheur in de quadriceps en komt in principe niet in actie.

De EK-kwalificatiewedstrijden voor het EK van 2023 worden op 24 en 27 november gespeeld. Op 24 november nemen de Cats het op tegen Noord-Macedonië. Bosnië en Herzegovina is de andere tegenstander. Beide wedstrijden gaan in Leuven door. De Cats gaan voor hun 5e opeenvolgende EK. In 2017 en 2021 pakten ze brons.