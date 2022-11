Clippers winnen stadsderby in NBA, Milwaukee zegeviert pas na verlengingen

Woensdag werden in de NBA heel wat wedstrijden afgewerkt. Een overzicht van alle uitslagen.

De stadsderby tussen de Clippers en de Lakers werd gewonnen door de Clippers (114-101). Milwaukee had verlengingen nodig om voorbij Oklahoma te geraken (132-136). Dat was ook het geval in het duel tussen San Antonio en Memphis (122-124).

Cleveland verloor dan weer bij Sacramento (127-120), terwijl Boston de punten thuis wist te houden tegen Detroit (128-112). Atlanta ging onderuit tegen Utah, de leider in het westen (119-125).

De overige uitslagen van woensdagnacht:

Brooklyn - New York 112 - 85

Toronto - Houston 116 - 109

Sacramento - Cleveland 127 - 120

Chicago - New Orleans 111 - 115

Minnesota - Phoenix 117 - 129

Charlotte - Portland 95 - 105

Indiana - Denver 119 - 122

Orlando - Dallas 94 - 87

In de Eastern Conference blijft Milwaukee met 91% winstmatchen ruim aan de leiding, voor Cleveland en Boston.

In het westen is Utah met 77 procent winstbeurten de beste, op de voet gevolgd door Portland, Phoenix en Denver.