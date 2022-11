Dit presteerden de Belgische basket(s)ters woensdagavond in Europa

Woensdagavond werd er zowel door heel wat Belgian Cats en ook een Belgian Lion gebasket in de Europese clubcompetities.

Castors Braine verloor in eigen huis met 54-63 van Cadi La Seu. Toch Sarr was topschutter met 16 punten. Bij de bezoekers speelde Elise Ramette mee, zij was goed voor 4 punten en 3 assists.

Serena-Lynn Geldof won met Zaragoza bij Grengewald: 54-81. Geldof was goed voor 13 punten. Zaragoza leidt de groep, voor Cadi La Seu, Castors Braine en Grengewald.

In groep H verloren Becky en Billie Massey met Estudiantes Madrid op bezoek bij Gernika (66-54). Becky Massey scoorde 9 punten en 5 rebounds, Billie Massey 2 punten en 4 rebounds.

Belgian Lion Ismael Bako won dan weer met Virtus Bologna op bezoek bij Milaan (59-64). Bako speelde amper 9 minuten mee en plukte daarin 2 rebounds. Baku reist nu door naar Turkije voor de Belgian Lions.