🎥 Philadelphia begint zonder Harden te laat aan comeback en druipt af met nederlaag

Philadelphia moet het een maand stellen zonder James Harden en dat doet de kans op nederlagen aanzienlijk stijgen. In Atlanta was het alvast van dat.

Philadelphia heeft natuurlijk nog altijd Joel Embiid. Die deed ook wat hij kon, maar dat was niet voldoende. Probleem lag het vooral bij het feit dat de 76ers op bezoek bij Atlanta toestonden dat de thuisploeg een grote voorsprong uitbouwde. Op een gegeven moment was de kloof meer dan twintig punten en leek de wedstrijd gespeeld.

In het laatste deel van de wedstrijd kwam Philadelphia wel nog met een poging tot comeback. Atlanta was misschien al iets te zegezeker, maar deed toch het nodige om Philly nog af te houden en sleepte de overwinning uit de brand met 104-95.

Er werden voorbije nacht nog drie andere wedstrijden afgewerkt in de NBA. Washington nam in eigen huis afstand van Dallas (113-105). Miami en Charlotte maakten er een thriller van. Na de reguliere speeltijd stond het 104-104. Na één verlenging haalde Miami het met 117-112. Portland bracht op bezoek bij New Orleans wel een duidelijk verschil op het scorebord: 96-105.