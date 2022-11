Team Antwerp wint en verliest een wedstrijd in World Tour in Riyad

Team Antwerp speelt dit weekend in de World Tour in Saoedi-Arabië.

In de Saoedische hoofdstad Riyad treed Team Antwerp aan met Dennis Donkor, Thibaut Vervoort, Nick Celis en Bryan De Valck. In hun eerste wedstrijd namen de Belgen het op tegen St. Louis uit de Verenigde Staten.

De Belgen wonnen met 21-15 en daar mag het vooral Thibaut ‘Must See TV’ Vervoort dankbaar voor zijn. Hij maakte maar liefst 11 van de 21 punten voor de Belgen.

In hun tweede match nam Team Antwerp het op tegen Omaha, ook uit de VS. Dit keer verloren de Belgen met 21-18. Ze kwamen wel op voorsprong dankzij Donkor en hadden een kleine voorsprong, maar nadien kwamen de Amerikanen beter in de match en hielden ze Vervoort goed uit de match.

Team Antwerp moet nu nog wachten op het resultaat van de match tussen St. Louis en Omaha om te weten of ze naar de kwartfinale kunnen. Die match wordt om 21u05 nog gespeeld en enkel de eerste twee uit een groep van drie gaan door.