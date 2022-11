🎥 Tatum en Curry nemen hun ploegen op sleeptouw, zwaar gehavend Milwaukee onderuit

Als je zo zwaar gehavend bent als Milwaukee, is het moeilijk winnen. Tatum en Curry zorgden er voor dat hun respectievelijke ploegen dat wel konden doen.

Boston is onder stoom aan het geraken en bewees dat in de topaffiche tegen Denver. De Nuggets konden amper een vuist maken en onder impuls van Tatum - goed voor 34 punten - ging Boston op weg naar reeds zijn vijfde overwinning op rij. Het aandeel van de forward in deze reeks van de Celtics valt niet te onderschatten: hij scoorde voor de derde keer op rij minstens 30 punten. Boston klopte Denver met 131-112.

Golden State kan ondertussen elke overwinning ook goed gebruiken en moest daar diep voor gaan bij het bezoek van Cleveland. Het was weer zo'n wedstrijd met een offensieve explosie van Curry, die 40 punten scoorde. Vooral in de slotminuten was de guard cruciaal: hij maakte gelijk met een driepunter en zorgde voor de voorsprong met een lay-up en gaf nog eens een assist die tot een driepunter leidde. Eindstand: 111-106.

Milwaukee, de ploeg die zijn eerste acht matchen won, maakt inmiddels ook de keerzijde van de medaille mee. Met onder meer Antetokounmpo, Middleton en Holiday miste het een pak sterkhouders door gezondheiddsproblemen. Dat was duidelijk iets te veel van het 'goede'. San Antonio profiteerde en nam de maat van de Bucks met 111-93.