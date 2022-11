Baskettransfers: Belgian Lion Manu Lecomte aan de slag in Israël, Antwerp haalt Amerikaanse guard naar België

Enkele baskettransfers waar we even bij willen stil staan. Belgian Lion Manu Lecomte heeft in Israël een nieuwe ploeg gevonden.

Het voorbije seizoen was Lecomte nog actief in Litouwen bij Jonava. De laatste seizoenen wisselde onze landgenoot wel vaker van club en dat doet hij nu opnieuw. Lecomte heeft zijn handtekening gezet onder een contract tot het einde van het seizoen bij het Israëlische Hapoel Eilat. Er is ook transfernieuws in verband met de Belgische competitie: Antwerp Giants heeft een nieuwe guard beet. De 26-jarige Amerikaan Desonta Bradford heeft al een verleden met onze competitie. In het seizoen 2019-2020 kwam hij uit voor Brussels. Vorig seizoen speelde Bradford voor het Italiaanse Trento en het Hongaarse Körmend.