De kwartfinales zijn het eindstation voor Team Antwerp in het 3x3-tornooi in Saudi-Arabië

Team Antwerp is uitgeschakeld in het 3x3-tornooi van het Saudische Riyadh. Ze verloren in de kwartfinales van het Servische Ub.

In de groepsfase van het World Tour-tornooi van het Saudische Riyadh kende Team Antwerp wisselend succes. Hun 1e wedstrijd tegen Saint Louis wonnen ze, maar tegen Omaha verloren ze. Dankzij de zege van Omaha tegen Saint Louis mocht Antwerp toch naar de kwartfinales. Antwerp speelde in de kwartfinales tegen het Servische Ub. De Belgen kwam 11-16 voor, maar ze zaten in foutenlast en Ub kon er nog op en over. Uiteindelijk wonnen ze met 21-18 en zo werd Antwerp uitgeschakeld.