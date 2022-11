🎥 IJzersterke Embiid doet er nog een ongeziene prestatie bovenop, uitschuivers voor Golden State en Brooklyn

Zolang Embiid er is, is er hoop, moeten ze in 'Philly' wellicht denken. Werkelijke een ongeziene prestatie leverde de center in de winstpartij tegen Utah. Golden State en Brooklyn proefden niet van de zege.

Embiid had zijn topvorm al gedemonstreerd door in de vorige match 42 punten te maken. Maar het kan nog altijd straffer. De sterkhouder van de Philadelphia 76ers ging helemaal los met een waanzinnige prestatie tegen Utah: 59(!) punten, 11 rebounds en 8 assists. In de slotfase was hij een éénmansploeg: Embiid scoorde 26 van de 27 punten in het laatste kwart van Philadelphia, dat won met 105-98. Niet alle ploegen met grote ambities wisten te winnen. Nog in de Eastern Conference leed Brooklyn een nederlaag. Dat ging op bezoek bij de LA Lakers en die kunnen nog eens rekenen op een sterke Anthony Davis (37 punten). Eindstand: 116-103. Naar de Western Conference dan. De Golden State Warriors geraken maar niet af van hun uitcomplex: ze hebben nog geen enkele match op verplaatsing gewonnen. In Sacramento werd het 122-115. Denver klaarde wel de klus buitenshuis. Het kende weinig problemen met Chicago en ging op bezoek bij de Bulls winnen met 103-126.