Voor Belgian Lions, met wissel in de selectie, is het alles of niets in WK-kwalificatiewedstrijd

De Belgian Lions leven wel met enorm veel spanning toe naar een WK-kwalificatiematch. Alles of niets, dat is het maandagavond voor de Belgen.

In Bergen ontvangen de Belgen maandagavond om 20u30 de Griekse nationale ploeg. Een tegenstander van een bepaald kaliber. Desalniettemin is een stunt wat van de spelers gevraagd wordt, want enkel zo kan België nog kans maken om zich te plaatsen voor het WK basketbal.

Sowieso is kwalificatie voor het WK verre van een sinecure: België was er nog nooit bij op een eindtoernooi. De Belgian Lions weten wat hen te doen staat willen ze nog voor die primeur zorgen en dat is Griekenland kloppen. Momenteel staat Griekenland derde in poule I en België vijfde.

OBASOHAN ERBIJ

Opvallend is dat er ook een wissel is in de Belgische selectie. Retin Obasohan wordt weer bij de ploeg gehaald en vervoegde zijn landgenoten na zijn wedstrijd in de Europaleague met zijn Franse club. De jonge Marlon Makwa valt dan weer af.