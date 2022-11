🎥 De Boston Celtics komen na een 7e zege op rij aan kop in het Oosten

De Boston Celtics hebben voor de 7e keer op rij gewonnen. Zo komen ze aan kop in het Oosten.

De Oklahoma City Thunder gingen op bezoek bij de Boston Celtics en probeerden de zegereeks van de Celtics af te stoppen. Jayson Tatum en Jaylen Brown zorgden ervoor dat de zege in Boston bleef. Met respectievelijk 27 en 26 punten wonnen ze met 126-122. Goed voor hun 7e zege op rij en de leiding in het Oosten. Bij de Thunder waren de 37 punten van Shai Gilgeous-Alexander niet genoeg.

☘ The tag-team duo of Jaylen Brown and Jayson Tatum powered the @celtics to their 7th straight win! #BleedGreen@FCHWPO: 26 PTS, 6 REB, 6 AST, 2 STL@jaytatum0: 27 PTS, 10 REB, 3 STL, 3 BLK pic.twitter.com/l8pH4wNuz2 — NBA (@NBA) November 15, 2022

De vorige leiders waren de Milwaukee Bucks. Die zitten in een mindere periode nadat ze het seizoen met 9 zeges op rij waren begonnen. Giannis Antetokounmpo was terug, maar tegen de Atlanta Hawks verloren ze met 106-121. Al hun 3e nederlaag in 4 wedstrijden.

De Miami Heat wonnen de topper van de avond. Bam Adebayo was goed voor 30 punten en 10 rebounds, maar Jimmy Butler stelde de zege helemaal veilig met een block op een shot van Devin Booker in de slotseconden: 113-112.

This final defensive sequence to seal the win for the @MiamiHEAT by Jimmy Butler is game ball worthy! pic.twitter.com/kLsFOaFRlU November 15, 2022

Andere uitslagen maandagnacht:

Golden State Warriors - San Antonio Spurs: 132-95

Detroit Pistons - Toronto Raptors: 111-115

Orlando Magic - Charlotte Hornets: 105-112

Houston Rockets - LA Clippers: 106-122