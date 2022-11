Retin Obasohan na nipte nederlaag tegen Griekenland: "Deze nederlaag komt hard aan"

De Belg was er tegen Griekenland weer bij.

De Belgian Lions moesten Obasohan nog missen tegen Turkije. Tegen Griekenland was hij er wel bij en hij drukte meteen zijn stempel. Voor de rust maakte hij 20 van de 34 punten.

In totaal maakte hij 34 punten voor de Lions, maar dat was niet genoeg, want ze verloren met 70-72 van de Grieken.

"We hebben hard gevochten, dus deze nederlaag komt hard aan. Niemand gaf ons 5 procent kans dat het zo nipt zou zijn tegen Griekenland. Dus ik ben vooral trots op onze spelers en staf", zei hij achteraf bij Sporza.

"Het was een lange weg. We hebben getoond dat we met iedereen kunnen wedijveren, ook al geloven er velen niet in ons. We hebben wel verloren, maar we hebben een mooie stap gezet voor het Belgische basketbal. Als we nog een kleine kans hebben op het WK, dan gaan we er nog voor. Vandaag was een prachtige kans, maar het is niet gelukt."