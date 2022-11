🎥 Ene nederlaag is de andere niet: Dončić boeman voor Clippers in spannende partij, Brooklyn krijgt oplawaai

Zowel LA Clippers als Brooklyn heeft een pijnlijke nederlaag moeten slikken, zij het op een zeer verschillende manier. De Clippers stuitten op een sterke Luka Dončić. Bij Brooklyn zitten ze pas echt met kopzorgen.

Nochtans leek het ook in Dallas een eenzijdige bedoening te worden, met de thuisploeg die diep in de eerste helft al 25 punten voor stond en de zege op zak leek te hebben. De Clippers begonnen vervolgens aan een straffe comeback en leidden op een gegeven moment zelfs met vijf punten. Dallas zette het nog recht via Dončić (35 punten), die in de slotminuut nog een belangrijke driepunter scoorde. Eindstand: 103-101.

Totaal geen spanning in Sacramento, waar de Kings de Brooklyn Nets liefst 153 punten aansmeerden. Sacramento verloor zijn eerste vier matchen van het seizoen, maar won zeven van de negen volgende duels. Inmiddels zit het ook aan vier zeges op rij en geeft het de indruk dat het mag dromen van de play-offs. Bij Brooklyn moeten ze zich bezinnen na deze oplawaai: het werd 153-121.

Er werden voorbije nacht nog drie andere wedstrijden afgewerkt in de NBA. New Orleans haalde het van Memphis met 113-102. Utah moest op eigen terrein het hoofd buigen voor New York (111-118). Portland troefde San Antonio af met 117-110.