Australische topbasketballer out zich als homoseksueel: "Voel me op mijn gemak om jullie alles te vertellen"

De Australiër Isaac Humphries zorgt voor een primeur in de Australische competitie.

Isaac Humphries (24) van Melbourne United is de eerste speler uit de Australische basketbalcompetitie NBL die zich out als homoseksueel. Hij kondigde het nieuws zelf aan in een video op zijn sociale media die al meer dan een miljoen keer is bekeken.

"Ik heb tijdens deze reis extreem donkere tijden meegemaakt, maar ik heb zoveel groei doorgemaakt en ben nu blij met wie ik ben. Ik ben eindelijk op een punt gekomen waarop ik weet dat ik mezelf als homo kan onthullen en toch professionele sport kan beoefenen", zegt hij onder andere.

"Het is een waarheid over mezelf die ik heel lang heb willen ontkennen, maar nu voel ik me op mijn gemak om jullie alles te vertellen. Die waarheid is dat ik homo ben."

In de NBA kondigde de Amerikaan Jason Collins in 2013 als eerste aan dat hij homoseksueel is. Een jaar later stopte hij wel met basketballen.