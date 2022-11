🎥 De Golden State Warriors verliezen ondanks nieuwe glansprestatie van Stephen Curry, de NBA veroordeelt antisemitisme

De Golden State hebben voor de 9e keer dit seizoen verloren. De Phoenix Suns waren te sterk. De Milwaukee Bucks wonnen van de Cleveland Cavaliers en de NBA veroordeelde antisemitisme.

Stephen Curry is aan een uitstekend seizoen bezig, maar zijn Golden State Warriors zijn wisselvalliger. In de topper tegen de Phoenix Suns had Curry weer een begenadigde dag. Bij de rust had hij al 31 punten en aan het einde zat hij aan 50 punten. Hij shotte 7 op 11 driepunters binnen en werkte al zijn shots aan 60,8% binnen. Ook voegde hij daar nog eens 9 rebounds, 6 assists en een block aan toe, maar het was niet genoeg voor de overwinning. Aan de andere kant leidden Devin Booker (27 punten), Cameron Payne (29) en Mikal Bridges (23) de Suns naar de zege: 130-119.

Stephen Curry put on a SCORING CLINIC tonight, putting up a 50 BALL on 60.7% shooting and knocking down 7 triples!



💦 @StephenCurry30: 50 PTS, 9 REB, 6 AST, 7 3PM pic.twitter.com/0of1hi56dI — NBA (@NBA) November 17, 2022

Devin Booker dished out 9 assists and added 27 points as he and Cam Payne led the way for the @Suns in their victory! #WeAreTheValley



🌞 @DevinBook: 27 PTS, 9 AST, 3 BLK pic.twitter.com/zKCl9lsskz — NBA (@NBA) November 17, 2022

Ook stond de topper tussen de Milwaukee Bucks en de Cleveland Cavaliers op het programma. De Bucks misten nog altijd Chris Middleton en ook Jrue Holiday was uit. Dat belette hen niet om de Cavs met 113-98 te verslaan. Giannis Antetokounmpo was ongelukkig in de afwerking en kwam uit op 16 punten, 12 rebounds en 8 assists, maar hij werd enorm geholpen door de 29 punten en 7 driepunters van Brook Lopez.

Aan het begin van de avond verspreidde de NBA nog een boodschap. Daarin veroordeelden ze duidelijk antisemitisme. Dat is de 1e keer dat ze dat doen, sinds de laatste controverse van Kyrie Irving. Hij deelde een paar weken geleden een link naar een antisemitische documentaire.

ANDERE UITSLAGEN AFGELOPEN NACHT

Charlotte Hornets - Indiana Pacers: 113-125

Orlando Magic - Minnesota Timberwolves: 108-126

Washington Wizards - Oklahoma City Thunder: 120-121

Atlanta Hawks - Boston Celtics: 101-126

Toronto Raptors - Miami Heat: 112-104

New Orleans Pelicans - Chicago Bulls: 124-110

Dallas Mavericks - Houston Rockets: 92-101

Denver Nuggets - New York Knicks: 103-106