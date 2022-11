🎥 Buzzerbeater helpt de Brooklyn Nets nog eens naar de zege, ook de Sacramento Kings en LA Clippers winnen

De Brooklyn Nets hebben nog eens gewonnen. Ze wonnen dankzij een buzzerbeater van Royce O'Neale.

De laatste 2 wedstrijden hadden de Brooklyn Nets verloren. Ook op bezoek bij de Portland Trail Blazers hadden ze het niet onder markt. Het werd een thriller en tot de slotseconden was het nagelbijten. Uiteindelijk was het Royce O'Neale die met een tip-in de Nets de 107-109-zege schonk. Hij was bij een gemist shot van Kevin Durant goed gevolgd. De tip-in leverde O'Neale ook zijn 1e triple double (11 punten, 10 rebounds en 11 assists) uit zijn carrière op. Durant was met 35 punten topscorer van de wedstrijd.

Ook in Los Angeles was het spannend tot het einde. De LA Clippers hadden het knap lastig met de Detroit Pistons, maar uiteindelijk stelden de Clippers de overwinning via de vrijworplijn veilig: 96-91. Reggie Jackson was met 23 punten topscorer bij de Clippers.

Ten slotte speelden ook de Sacramento Kings en de San Antonio Spurs tegen elkaar. De Kings namen vooral in het laatste quarter afstand. De'Aaron Fox leidde zijn ploeg naar een 130-112 overwinning. Hij was goed voor 28 punten en 8 assists en had maar 15 shots nodig.