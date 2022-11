🎥 Joel Embiid pakt de scalp van de Milwaukee Bucks, Luka Doncic zet zich opnieuw in de geschiedenisboeken

Afgelopen nacht waren er in de NBA enkele toppers. De Philadelphia 76ers wonnen dankzij een sterke Joel Embiid van de Milwaukee Bucks. De Dallas Mavericks boekten dan weer een overtuigende zege tegen de Denver Nuggets.

Joel Embiid is weer in topvorm. Vorige week maakte hij tegen de Utah Jazz nog 59 punten. In de topper van afgelopen nacht tegen de Milwaukee Bucks was hij goed voor 32 punten, waarvan 19 in de 2e helft. Zo leidde hij de Philadelphia 76ers naar een 110-102-zege. Embiid had ook 11 rebounds en 8 assists.

De Bucks tegen de Sixers was trouwens niet de enige topper van de avond. De Dallas Mavericks kregen de Denver Nuggets op bezoek. Het werd een overtuigende zege voor de Mavs: 127-99. Doncic was met 33 punten, 12 rebounds en 11 assists de grote uitblinker. Het was ook zijn 50e triple double uit zijn carrière. Hij is ook de 3e jonger dan 25 die daarin slaagt. De andere 2 zijn Oscar Robertson en Magic Johnson.

The complete list of players with 50 career triple-doubles before the age of 25:



Oscar Robertson (23 years, 42 days)

Luka Doncic (23 years, 263 days)

Magic Johnson (24 years, 91 days) https://t.co/WKPvuke4aI — NBA History (@NBAHistory) November 19, 2022

De New Orleans Pelicans, nog altijd zonder Zion Williamson, kregen dan weer het bezoek van de Boston Celtics. De Celtics pakten met 20 driepunters uit en gingen zo naar een 109-117-zege. Jaylen Brown was dankzij zijn 27 punten, 10 rebounds en 7 assists de man van de wedstrijd.

Verder lieten de Phoenix Suns, ondanks de 49 punten van Devin Booker, zich door revelatie Utah Jazz verrassen met 134-133. Lauri Markkanen surft nog altijd op zijn EK-vorm en maakte 38 punten. De Golden State Warriors toonden weer hun gelaat van de thuiswedstrijden en wonnen van de New York Knicks met 111-101. Stephen Curry was topscorer met 24 punten en hij deelde ook nog 10 assists uit.

Lauri Markkanen dropped 38 PTS (20 PTS in 2nd half) in the @utahjazz victory, logging his 4th 30+ point game of the season. #TakeNote



šŸŽ· @MarkkanenLauri: 38 PTS, 6 REB pic.twitter.com/dj04hdGOsV — NBA (@NBA) November 19, 2022

The @warriors had their trademark ball movement on display as Steph, Klay, and Andrew Wiggins all dropped 20+ PTS in the win! #DubNation@StephenCurry30: 24 PTS, 6 REB, 10 AST, 2 STL, 5 3PM@KlayThompson: 20 PTS, 4 3PM@22wiggins: 20 PTS, 7 REB pic.twitter.com/QTk5W5yD4x November 19, 2022

ANDERE UITSLAGEN AFGELOPEN NACHT

Washington Wizards - Miami Heat: 107-106

Cleveland Cavaliers - Charlotte Hornets: 132-122

Chicago Bulls - Orlando Magic: 107-108

Houston Rockets - Indiana Pacers: 91-99

Memphis Grizzlies - Oklahoma City Thunder: 121-110

LA Lakers - Detroit Pistons: 128-121