Kangoeroes Mechelen wint op het veld van Spirou Charleroi

Na de interlandbreak werd de BNXT League weer hervat. Kangoeroes Mechelen ging op bezoek bij Spirou Charleroi.

Kangoeroes Mechelen moest eerst nog in de wedstrijd komen. Spirou Charleroi liep 9-2 uit. Na 9 minuten in het 1e quarter kwam Mechelen voor het eerst langszij en ze sloten het quarter zelfs met een voorsprong af: 20-21. De wedstrijd ging dan evenwichtig verder, maar Mechelen ging met een 42-47-voorsprong de rust in.

Na de rust was er controle bij Mechelen. Ze liepen meer dan 10 punten uit, maar Charleroi slaagde erin om het laatste quarter met minder dan 10 punten achterstand in te gaan: 60-68. In dat laatste quarter liep Mechelen weer verder uit. Charleroi kwam nog terug tot 5 punten, maar via de vrijworplijn stelde Mechelen de zege veilig: 76-88.

Domien Loubry scoorde 5 driepunters en was topscorer van de avond. Hij kwam uit op 29 punten en gaf daarnaast nog 6 assists. Hij kreeg veel hulp van Brian Fobbs die 20 punten scoorde en die 8 rebounds plukte.