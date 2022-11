🎥 Punten Embiid niet genoeg voor 76ers terwijl Clippers wél winnen, Oostende komt mee aan kop in België

Het was voorbije nacht vooral uitkijken naar de 76ers en de Clippers in de NBA, twee ploegen die tot dusver toch wat onder de verwachtingen waren gebleven.

Al draaide het sinds de terugkeer van Embiid wel beter bij Philadelphia en de center was ook op bezoek bij Minnesota weer in vorm met 32 punten. Dat volstond niet voor de overwinning, want het gevaar kwam bij Philly maar van enkele spelers. Er waren dan ook nog wel wat afwezigen bij de thuisploeg door blessures. Minnesota greep alvast zijn kans om met 109-112 met de zege aan de haal te gaan.

LA Clippers heeft er eveneens een zege bij en moest daarvoor niet tot aan het gaatje gaan. De ploeg uit Los Angeles was ruimschoots te sterk voor San Antonio, onder meer dankzij 21 driepunters en een sterke bank. Eindstand: 119-97. Ook nog een opvallende wedstrijd was Atlanta-Toronto. Er kwam een verlenging aan te pas (111-111) en daarin was de alley oop dunk van Griffin in de slotseconde beslissend. Eindstand: 124-122.

In de BNXT League zijn er nu twee leiders in België, nadat Charleroi vrijdagavond al had verloren. Dat gaf Oostende de kans om op gelijke hoogte te komen van de Carolo's. De kustploeg benutte die mogelijkheid door Limburg te verslaan met 85-77. Aalst haalde het vlot van Bergen met 88-71. Leuven had al even weinig problemen met Luik (92-76). Antwerp hakte Brussels in de pan met 89-55.