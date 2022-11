🎥 Klay Thompson maakt nog eens 41 punten en Kyrie Irving maakt zijn comeback bij de Brooklyn Nets

Na een lange blessure periode kon Klay Thompson nog niet zijn niveau van voor zijn blessures tonen. Tegen de Houston Rockets toonde hij nog eens zijn kunnen. Hij shotte 10 driepunters binnen en kwam uiteindelijk uit op 41 punten. Zijn maatje Stephen Curry legde daar nog eens 33 punten en 15 assists bij en zo wonnen de Golden State Warriors met 120-127 van de Rockets. Meteen hun 1e uitzege van het seizoen.

🔥 @KlayThompson WENT WILD in the @warriors win! He went off for 20 PTS in Q1 on his way to a season-high 41 PTS and 10 triples! #DubNation



💦 41 PTS

💦 10 3PM (10-13) pic.twitter.com/qHWVlFTE9d