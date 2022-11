Belgian Cats missen Julie Allemand voor EK-kwalificatiewedstrijden, Emma Meesseman is wel terug

Donderdag spelen ze tegen Noord-Macedonië, zondag tegen Bosnië en Herzegovina.

Op het WK liep eind september liep Emma Meesseman een blessure op, en de kansen van de Belgian Cats waren dan ook snel weg. Nu is Meesseman terug en maakte ze haar comeback bij haar club Fenerbahçe.

"Ze heeft al een paar wedstrijden achter de rug en haar vorm is heel correct. Dat is geruststellend, want we weten allemaal hoe belangrijk Emma is voor onze ploeg", zegt interim-coach Rachid Meziane bij Sporza.

Julie Allemand wordt dan weer wel gemist door een voetblessure, maar zal wel even aanwezig zijn bij de selectie. “We wisten dat ze niet zou kunnen spelen, maar we vonden het voor de jongere speelsters toch belangrijk dat Julie hier een paar dagen zou zijn, voor de cultuur en de waarden binnen de nationale ploeg.”

De Cats spelen donderdag tegen Noord-Macedonië, zondag tegen Bosnië. De twee wedstrijden worden afgewerkt in Leuven, zondag in een vol huis.