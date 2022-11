Eddy Casteels (Leuven Bears) heeft buik vol van speler: "Ik hoop dat hij niet meer terugkomt"

Jordan Skipper-Brown werd vorig weekend al snel vervangen en dat was niet naar zijn zin en vertrok naar huis.

De Amerikaan Jordan Skipper-Brown stond zondag amper 44 seconden op het parket bij de Leuven Bears in het tweede kwart toen coach Eddy Casteels hem weer naar de kant haalde. Hij was de voorgaande dagen ziek geweest, maar mocht toch spelen van de coach.

Skipper-Brown werd echter al snel weer gewisseld nadat hij zijn taken niet uitvoerde. "Het eerste was 2 punten tegen, het tweede meteen een balverlies en het derde vroegen we om de fout te maken", zegt hij bij Play Sports.

Na zijn wissel weigerde Skipper-Brown op de bank te zitten en hij vertrok gewoon naar huis. Voor Casteels is de maat vol. "Geen enkel probleem. Ik hoop dat hij niet meer terugkomt en daar ga ik ook voor zorgen, heel zeker."