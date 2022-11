🎥 Geen zege voor Ben Simmons bij zijn terugkeer naar Philadelphia, de Sacramento Kings winnen hun 7e wedstrijd op rij

Veel fans van de Philadelphia 76ers zullen al naar deze match uitgekeken hebben. Ben Simmons speelde voor het eerst sinds zijn transfer naar de Brooklyn Nets in Philadelphia. Simmons stond heel de wedstrijd in de schijnwerpers en werd heel de tijd uitgejouwd. Ondanks dat speelde hij nog een degelijke partij en kwam hij uit op 11 punten, 7 rebounds, 11 rebounds, 3 steals en 3 blocks.

De Nets verloren uiteindelijk met 115-106. Nochtans speelden de Sixers zonder sterspelers James Harden en Joel Embiid, maar via Tobias Harris (24 punten), De'Anthony Melton (22) en Paul Reed (19) konden ze wel de zege veiligstellen.

In het Westen blijven de Sacramento Kings het goed doen. Tegen de Memphies Grizzlies wonnen ze al hun 7e wedstrijd op rij. Hun langste winning streak sinds 2004. De'Aaron Fox stuwde de Kings met 32 punten, 8 rebounds, 6 assists en 4 steals naar de zege. Bij de Grizzlies was Ja Morant goed voor 34 punten. Op het einde miste Morant nog 2 cruciale vrijworpen om gelijk te komen. Daarna stelde Fox de zege aan de vrijworplijn veilig. Het werd 109-113.

De'Aaron Fox tonight in the Kings' 7th straight win:



32 PTS

8 REB

6 AST

4 STL

5 3PM



Sacramento's longest winning streak since 2004 šŸ”„ pic.twitter.com/hLADoKIHhm