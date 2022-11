Oostende en Kangoeroes Mechelen verliezen in Europa

Oostende heeft in de Champions League een slechte zaak gedaan. Het verloor van Legia Warschau. Ook Kangoeroes Mechelen verloor in Europa. Mechelen verloor in de Europe Cup van Cholet.

In Warschau was Oostende gaan winnen met 9 punten, maar thuis was het slordig en werkte het slecht af. Na het 1e quarter stonden ze al 16-24 achter. Daarna controleerde Warschau de wedstrijd. Het werd 66-71. Oostende werkte maar aan 35,6% af. Ook hadden ze 13 balverliezen. Zo kon Oostende in 4 wedstrijden nog maar 1 keer winnen. Momenteel staan ze 3e, wat hen een plaats voor de play-ins oplevert. Kangoeroes Mechelen moest in de Europe Cup naar het Franse Cholet. Mechelen opende sterk, maar nadien kwam Cholet beter in de partij en na de rust namen ze ruim de maat van Mechelen. Mechelen verloor met 89-69. Na 5 wedstrijden staat het 2e met 3 zeges en 2 nederlagen. Enkel de top 2 gaat naar de volgende ronde.