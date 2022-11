🎥 Milwaukee struikelt nu over Chicago en Philly en Clippers verliezen ook, Boston geniet van duel Tatum-Dončić

Ineens is Chicago een giantkiller. Na Boston kwam nu ook Milwaukee ten val tegen de Bulls. Bij 'Philly' leden ze dan weer een nederlaag bij een bezoek aan Charlotte. Boston won deze keer wél, met dank aan Tatum.

Nadat het Boston al over de knie had gelegd, deed Chicago nu hetzelfde met Milwaukee. Dat kon nochtans rekenen op 36 punten van Antetokounmpo, maar Bulls-speler De Rozan deed even goed. De Bulls wonnen met 113-118. Golden State-LA Clippers was een wedstrijd waarin geen van beide teams zich eigenlijk een misstap kon permitteren. Het werd een vlotte zege voor Golden State met 124-107.

Boston-Dallas dan, dat was ook een affiche om naar uit te kijken. Vanwege de strijd Tatum-Dončić, een clash tussen twee mogelijke MVP's en geen van beiden stelde teleur. Dončić was langs Dallas-zijde goed voor 42 punten. Dat was niet genoeg voor de zege, want de 37 punten en 13 rebounds van Tatum wogen ook door en zijn ploegmaats droegen bij aan een sterk collectief. Boston haalde het met 125-112.

Een gehavend Philadelphia kon niet zegevieren. Het moest in Charlotte afdruipen na een 107-101. Een prangend kijkstuk kon dan weer aanschouwd worden in Oklahoma, dat met een stand van 120-120 Denver tot een verlenging dwong. Na de overtime waren het toch nog de bezoekers die triomfeerden met 126-131.