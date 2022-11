Antwerp Giants ondanks knappe overwinning toch al uitgeschakeld in de FIBA Europe Cup

Met een knappe overwinning liet Antwerp Europa zien wat het in zijn mars heeft. De uitschakeling in de Europe Cup is echter toch een feit.

Antwerp moest het in eigen huis opnemen tegen het Turkse Gaziantep, dat na vier speeldagen aan de leiding stond in groep E. De Giants gingen van in het begin geweldig tekeer en scoorden met de ogen dicht in het openingskwart.

BLITZSTART BASIS VOOR ZEGE

Zo kwam er al een geruststellende kloof op het bord van 14 punten, die bij de rust nog was uitgebreid naar 18 punten. Het derde kwart verliep wel iets moeilijker, maar er was nog altijd sprake van enige afstand tussen beide teams. Die bleef ook in de slotfase status quo: Antwerp won knap met 87-75. Rogiers en Bradford waren met elk vijftien punten de beste schutters bij de thuisploeg.

Gaziantep is de leiding kwijt aan het Israëlische Hapoel Haifa. Enkel de eerste twee gaan door en met één speeldag te gaan kan Antwerp enkel Gaziantep nog bijbenen. De Antwerpenaars wonnen dus pas met 12 punten verschil van de Turken, maar verloren buitenshuis met 19 punten. Hierdoor zijn de Giants nu dus reeds mathematisch uitgeschakeld.