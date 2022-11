📷 De Belgian Cats maken na de wedstrijd tegen Noord-Macedonië een opvallend statement

In het voetbal zorgt een One Love-armband voor beroering. In het basketbal krijg je daar gewoon een staande ovatie voor.

Het was een gemakkelijke zege voor de Belgian Cats tegen Noord-Macedonië. Het werd een vlotte 112-41-zege. Nadien zorgden de Cats nog voor een statement. Ze trokken een T-shirt aan met daarop #One Love. De 2000 toeschouwers gaven hen een staande ovatie. One Love 🫶#basketballbelgium #crelansport #omdathetkan #sportvlaanderen #onelove pic.twitter.com/Ck4TAfWhxW — Belgian Cats (@TheBelgianCats) November 25, 2022 Dat staat in schril contrast met het WK voetbal. Daar werd de One Love-armband door de FIFA verboden.