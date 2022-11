Belgian Cats vegen de vloer aan met Noord-Macedonië in EK-kwalificatiematch

De Belgische vrouwen hadden geen genade met Noord-Macedonië.

De Belgian Cats begonnen verschroeiend tegen Noord-Macedonië, na 5 minuten stond het al 20-0 voor de Belgen. Na het eerste quarter was de match al gespeeld, de stand was 34-3.

De 17-jarige Nastja Claessens maakte in het tweede quarter haar debuut bij de Cats, en ze maakte al meteen drie driepunters.

Voor het eerst in 5 jaar haalden de Cats nog eens de 100 punten. De eindstand was 112-41. Dankzij die hoge score staan de Belgen nu op kop in hun groep. Zondag spelen de Belgen tegen Bosnië-Herzegovina.