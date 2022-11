Emma Meesseman kijkt al vooruit naar match tegen Bosnië zondag: "De eerste keer hebben we hen zwaar onderschat"

De Belgian Cats wonnen makkelijk van Noord-Macedonië, zondag wacht Bosnië.

De Belgian Cats kenden donderdagavond bijzonder weinig moeite met Noord-Macedonië in hun derde kwalificatiematch voor het EK in 2023. Noord-Macedonië keek na het eerste quarter al tegen een 34-3 achterstand aan. De Cats wonnen met 112-41.

Emma Meesseman weet dat dit niet echt een waardemeter was. "Het was niet de sterkste tegenstander. We hebben vooral naar onszelf gekeken en 40 minuten lang ons eigen spel proberen te spelen. Iedereen heeft vertrouwen opgedaan in deze wedstrijd", zegt ze bij Sporza.

Zondag wacht een nieuwe confrontatie met Bosnië. Vorig jaar in november verloren de Cats met 87-81, maar speelden ze slap en was sterspeelster Jonquel Jones een gesel. "Bosnië blijft Bosnië. De eerste keer hebben we hen zwaar onderschat, dat gaan we zondag zeker niet doen", zei Meesseman nog.