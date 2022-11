Jong talent debuteert in ruime zege van de Belgian Cats: "Me geen beter debuut kunnen wensen"

In de ruime zege van de Belgian Cats was er ook het debuut van een jong talent. Ze stond een kleine 8 minuten op het veld.

Nastja Claessens is 17 jaar en speelt in de 1e klasse bij Waregem. Voor de interlands tegen Noord-Macedonië en Bosnië-Herzegovina werd ze opgeroepen.

Tegen Noord-Macedonië mocht ze meteen 7'59" spelen. Ze scoorde 3 driepunters en 2 vrijworpen. Goed voor 11 punten. Daarnaast plukte ze ook 2 rebounds, gaf ze 2 assists en pakte ze een steal.

"Ik had me geen beter debuut kunnen wensen", sprak Claessens bij Sporza. "In het begin had ik wel wat stress, maar eens op het veld ging het vanzelf. Of ik er zondag opnieuw bij zal zijn, weet ik nog niet."