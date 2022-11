🎥 Clippers verliest ook clash tegen Denver en Brooklyn lijdt eveneens nederlaag, vijfde zege op rij voor Aalst in België

De Clippers zitten in de hoek waar de klappen vallen en dat bleek ook tegen Denver. Bij Brooklyn zijn de problemen ook nog lang geen verleden tijd.

Vele potentieel sterke teams die in de NBA in actie kwamen en dan is het uitkijken naar wie een misstap maakte. Een gehavend LA Clippers kon opnieuw de nederlaag niet vermijden: Denver ging in Los Angeles winnen met 104-114. Voor Brooklyn was er evenmin succes, ondanks 36 punten van Kevin Durant. Indiana kon de defensie van de Nets echter constant pijn doen en haalde het met 128-117.

De andere topteams deden wel wat van hen verwacht wordt. Philadelphia herpakte zich met een zege in Orlando (99-107). Boston legde Sacramento over de knie met 122-104 en heeft nu elf van zijn laatste twaalf matchen gewonnen. Milwaukee klopte Cleveland met 117-102. Phoenix hield Detroit af met 108-102. Ook Golden State won in eigen huis, het versloeg Utah met 129-118.

In België is alweer een nieuwe speeldag begonnen in de BNXT League. Eén wedstrijd is al afgewerkt: Brussels-Aalst. De bezoekers speelden voor rust een kloof van tien punten bij mekaar en verdedigde die met succes. Eindstand: 68-78. De vijfde zege op rij voor Aalst, dat zo voorlopig ook aan kop komt in de stand. Er moeten natuurlijk nog wel acht ploegen spelen dit weekend.