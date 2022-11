Team Antwerp haalt kwartfinales in Hongkong en treft nu de nummer 1 van de wereld

Een ontmoeting met de nummer 1 van de wereld afdwingen is altijd speciaal. Team Antwerp heeft dat verwezenlijkt in het 3X3 basketbal.

Antwerp is in Hongkong actief in de voorlaatste manche van de WorldTour. Het zat daar in dezelfde groep met Kaohsiung, een ploeg uit Taiwan, en het Oostenrijkse Wenen. Kaohsiung, dat zich via kwalificaties geplaatst had voor het eindtoernooi, was de eerste tegenstander.

DIGGS IMPONEERT TEGEN ANTWERP

De Taiwanezen waren een hapklare brok voor de Antwerpenaars, die met een eindscore van maar liefst 22-5 bijzonder ferm uithaalden. Wenen was dan weer een tegenstander van een ander kaliber. Het kan opnieuw rekenen op 3X3-legende Stojacic, maar vooral de Amerikaan Diggs ontpopte zich als smaakmaker. Die maakte 12 van de 17 Oostenrijkse punten. Wenen klopte Antwerp met 17-12.

Met één zege uit twee groepsmatchen kon Antwerp zich toch plaatsen voor de kwartfinales. Daarin zal het Servische Ulb de tegenstander zijn. De Serviërs zijn de nummer 1 van de wereld, bij Antwerp mogen ze de borst dus natmaken.