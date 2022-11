🎥 Nipte zege voor Western Conference-leider Phoenix en sterke LeBron, dominant Oostende mee aan kop in België

De leider in de Western Conference heeft er een zege bij, al moest Phoenix er voor knokken. LeBron toonde de Lakers opnieuw de weg tegen San Antonio.

In een felbevochte wedstrijd werd Phoenix in eigen huis tot het uiterste gedreven voor Utah Jazz. DeAndre Ayton (foto) leverde met zijn 29 punten een sterke offensieve prestatie en de center plukte ook nog een belangrijke rebound in de slotseconden om de overwinning bij te stellen. Dat deed Ayton bij een score van 113-112 en dat was dan ook de eindstand.

Er werden nog drie andere duels afgewerkt in de NBA. LA Lakers bezorgde San Antonio zijn achtste nederlaag op rij (138-143), voornamelijk dankzij de 39 punten van LeBron James. Toronto troefde thuis Dallas af met 105-100. Houston haalde het dan weer van Oklahoma City met 118-105.

In België zijn er ook weer drie wedstrijden die een uitkomst kennen. Oostende gaf Leuven er ferm van langs met 103-75 en komst samen met Aalst mee aan kop. Antwerp maakte voor rust al het verschil in Luik en verdedigde zijn voorsprong met succes (81-89). Ook Mechelen volgde dat scenario, maar dan voor eigen volk. Het klopte Bergen met 89-80.