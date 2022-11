Belgian Cats smeren tegenstander 100 punten aan en blijven op koers voor groepswinst in EK-voorronde

De Belgian Cats blijven op kop in hun groep in de EK-voorronde. De 100 punten halen, dat werd de missie nadat al snel bleek dat ze Bosnië wel opzij zouden zetten.

Vorig jaar had de Belgische damesploeg in Bosnië nog verloren, maar deze keer zat er een heel ander scenario aan te komen. Al in het openingskwart deelden de Belgian Cats de lakens uit en scoorden ze met de ogen dicht. Zodoende dat er na tien minuten al een verschil van vijftien punten op het scorebord stond.

UITBLINKER VANLOO

De Cats gingen op hun elan door en waren dus in het tweede kwart al zegezeker. Zeker omdat aan het einde van de eerste helft nog twee bommen van Ine Joris en Julie Vanloo volgde. Laatstgenoemde was de grote uitblinkster: Vanloo dirigeerde en scoorde dus ook zelf.

Het was enkel nog de vraag hoe hoog de score ging oplopen. Naar het einde van de match toe kwamen de 100 punten in zicht. En jawel, Antonia Delaere zorgde in de laatse seconden voor de century! 100-40! Dat is al een uitslag waar je mee thuis kan komen.