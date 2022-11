🎥 Topteams begaan geen misstap en vooral Giannis Antetokounmpo maakt indruk, Limburg in top 4 in België

Giannis Antetokounmpo blijft indrukwekkende prestaties leveren. Net als andere de andere topteams ging zijn Milwaukee niet in de fout. In België nestelt Limburg zich in de top 4.

Verschillende topploegen kwamen in actie in de NBA, geen enkele beging een misstap. Het was vooral uitkijken naar het duel Giannis-Dončić in Milwaukee-Dallas. Antetokoumpo kreeg 30 punten achter zijn naam, Dončić 27. Voeg daar nog eens aan toe dat thuisspeler Allen in het wedstrijdbegin raak trof bij zijn eerste zeven driepuntpogingen en dan weet je waarom Milwaukee won met 124-115.

Ook de concurrentie deed dus wat het moest doen. Brooklyn versloeg Portland met 111-97 en Boston haalde het van Washington met 130-121. Philadelphia ging dan weer winnen in Orlando met 103-133. In de Western Conference waren er zeges voor Golden State en LA Clippers. De Warriors scoorden vlot bij Minnesota: 114-137. De Clippers herpakten zich tegen Indiana met 114-100.

In België moest ook nog de laatste wedstrijd van de speeldag afgewerkt worden. Limburg kreeg Charleroi over de vloer. Het was mooi om zien dat de Belgen de sterkhouders waren bij de bezoekers, maar de prestatie van Jonas Delalieux (27 punten) was nog van een andere orde. Hij hielp Limburg mee aan de zege: 90-78. Door deze overwinning nestelt Limburg zich in de top vier in de stand.